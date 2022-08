Prefeitos do Pará  recebem o prêmio ‘Top Gestores 2022’

Durante um mês e meio, o grupo Bacana de comunicação, em parceria com a Federação das Associações dos Municípios do Pará – FAMEP, abriu uma votação no portal Bacana News, com mais de 400 nomes de gestores púbicos de todo o estado do Pará.

O objetivo era descobrir quem são os Top Gestores 2022, que através de votação popular, seriam eleitos e receberiam a premiação. Na noite do sábado, 27, em um jantar, na casa de recepção Maison Blue, o presidente da FAMEP, Nélio Aguiar, e o comunicador Marcelo Marques, receberam vários convidados de todo o interior do estado e também da capital.

Eram os gestores públicos que foram mais votados durante a campanha realizada nesse portal. Nessa noite, eles receberam o prêmio Top Gestores de 2022. A noite teve ainda, um show, com um dos mestres da MPB, o cantor Renato Teixeira.

Entre os prefeitos premiados estava o prefeito de Óbidos, Jaime Silva, o de Belém Edmilson Rodrigues e outros. Jaime Silva recebeu o prêmio das mãos do prefeito de Santarém e presidente da Famep, Nélio Aguiar, e do comunicador Marcelo Marques.

Fonte: Bacana News