Confira a programação em homenagem a Semana da Pátria em Óbidos.

Atos cívicos serão realizados a partir do dia 1º com a participação de 22 instituições, entre unidades de ensino do Município, Estado e União, além da Polícia Militar.

Com o tema “Educação em Tempo de Transformação”, que faz referência a transformação pela qual a educação tem passado devido a pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), apresentou a programação da Semana da Pátria 2022.

Os festejos alusivos aos 200 anos da Independência do Brasil iniciam na próxima quinta-feira (1º), com o hasteamento dos pavilhões Nacional, Estadual e Municipal acompanhando a execução dos hinos às 7h30 na Praça da Cultura no Centro da cidade, local que concentrará os desfiles das escolas e demais instituições.

Os desfiles serão realizados nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro, sempre a partir 19h. A programação contará com a participação de escolas da rede municipal de alguns polos educacionais da zona rural como a Escola Tenente Pedro Muniz, da comunidade Cipoal, e a Escola Dr. Romeu de Andrade, da comunidade Repartimento, além do Instituto Federal do Pará (IFPA) campus Óbidos e da Polícia Militar.

Programação da Semana da Pátria

1º de setembro (quinta-feira) às 7h30

Em frente à Casa da Cultura

Corpo de bandeiras de todas as escolas estaduais e municipais, instituições e entidades.

4 de setembro (domingo) às 19h

CEMEI Perpétuo Socorro;

EMEF Tenente Pedro Muniz (Cipoal);

EMEIEF Dr. Romeu de Andrade (Repartimento);

Projeto Associação Amigos do Menino Jesus;

EMEIEF Prof. Manuel Valente do Couto.

5 de setembro (segunda-feira) às 19h

Centro Educacional Bom Pastor;

EMEIEF Raimundo Cardoso de Araújo;

EMEIEF Profª. Maria Madalena Printes e Duque de Caxias;

EMEIEF Guilherme Lopes de Barros;

Projetos da Secretaria de Desenvolvimento Social.

6 de setembro (terça-feira) às 19h

EMEIEF Frei Edmundo Bonckosch;

EMEIEF Irmã Firmina;

EMEIEF Dom Floriano Loewenau;

EMEIEF José Veríssimo;

EMEIEF Inglês de Souza.

7 de setembro (quarta-feira) às 19h

EEEM Maurício Hamoy;

EMEF Dr. Raymundo Chaves;

EMEF Felipe Patroni;

Instituto Federal do Pará – IFPA, campus Óbidos;

EMEF São Francisco;

EEEM São José;

Polícia Militar (29º CIPM).

FONTE: Comunicição/PMO