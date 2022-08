Campanha de vacinação em Óbidos continua, confira a programação

Se você não está com o esquema vacinal completo ou ainda não tomou a dose de reforço, esta é a oportunidade, não perca tempo, Vacine-se!

As ações de vacinação das crianças contra a Poliomielite e Multivacinação, continuam durante toda esta semana na zona rural e nas UBS’s da cidade.

No posto fixo montado no ginásio da igreja evangélica Assembleia de Deus, continuam as aplicações dos imunizantes anti-Covid para todas as faixas etárias, e contra a gripe (Influenza) para o público em geral.

Confira a Programação: