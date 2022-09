ÓBIDOS: Escola Pedro Muniz da comunidade Cipoal comemora 53 anos de fundação

A Escola Pedro Muniz comemorou seus 53 anos de fundação com uma grade de programação que envolveu toda comunidade escolar do Cipoal, com a participação da gestãor, técnicos, professores, alunos, pais e convidados, como o poeta obidense Sérgio de Andrade.

A seguir o histórico da Escola Pedro Muniz, que há 53 anos vem educando jovens da comunidade do Cipoal e adjacências.

Contexto_Histórico da Escola Pedro Muniz

A Escola Municipal de Educação Infantil Ensino Fundamental Tenente Pedro Muniz foi fundada no ano de 1969, pelo então prefeito Haroldo Heráclito Tavares da Silva e foi reconstruída segundo os padrões do ministério da educação e reinaugurada em Agosto de 2011, pelo prefeito Jaime Barbosa da Siva.

O nome da escola homenageia o ilustre e saudoso obidense Tenente Pedro Meireles Muniz, que nasceu no ano de 1898 e deu sua contribuição para o desenvolvimento do nosso município aos 18 anos de idade. Pedro Meireles Muniz alistou-se no exército brasileiro serviu no Quartel General Rego Barros, porém, precisou dar baixa e viajar para o Rio de Janeiro onde alistou-se novamente e serviu as forças armadas chegando a patente de 2º Tenente do Exército Brasileiro. Retornando a Óbidos no ano de 1935, foi eleito prefeito pelo voto popular e foi destituído do cargo em 1937, Com a implantação do governo ditatorial de Vargas, retornando imediatamente para o mesmo cargo, nomeado pelo presidente em exercício, até o ano de 1939, tendo sido o primeiro prefeito que vivenciou os dois momentos políticos como intendente no Brasil no ano de 1966, assumiu o cargo de Delegado municipal de Óbidos e faleceu no ano seguinte ainda no exercício do oficio.

Alunos da Escola Pedro Muniz

A Escola Municipal Tenente Pedro Muniz está localizada a margem esquerda da PA - 254, a 22km da sede do município de Óbidos. A referida escola é sede do Polo Cipoal com seis escolas anexas distribuídas em cinco comunidades, sendo elas: Pororoca, Breu, Bambu, Rio Branco, Canta Galo e Cipoal.

A Escola Tenente Pedro Muniz possui atualmente uma clientela de 334 alunos e as escolas anexas 237 alunos, totalizando 571 alunos nas modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II.

Comemoração dos 53 anos da Escola

A equipe gestora da escola composta pelo diretor professor Luciano Henrique de Sousa. vice diretor professor Wellington Barboza de Albuquerque a secretária Srta Leonisa de Mesquita Queiroz. A coordenação pedagógica está sob a responsabilidade da pedagoga Elke Gisele Baraúna de Aquino Souza.

Conforme Projeto Político Pedagógico, a missão da escola é oferecer uma educação de qualidade fundamentada no Respeito e Valores éticos.

Direção da Escola e alunos

A visão da escola é: Ser reconhecida, como uma Instituição de Educação que concretiza o processo ensino aprendizagem, com qualidade, ética e compromisso, valorizando as potencialidades de cada dada individuo

O quadro funcional do polo e composto por funcionários entre docentes, auxiliares administrativos, ASGs e vigias que desempenham suas atividades na escola.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

Fonte do Histórico: Escola Pedro Diniz