Prefeitura de Santarém divulga a programação oficial do Çairé 2022

O Çairé é realizado todo ano em setembro na Vila de Alter do Chão, este ano no periodo de 10 a 19 de setembro.

Faltam poucos dias para o início da maior manifestação cultural do Oeste do Pará. Após dois anos, o Çairé está de volta para mostrar a arte, a cultura e o turismo santareno ao mundo. A programação deste ano foi lançada oficialmente pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) durante coletiva à imprensa realizada nesta manhã, 1º de setembro.

Estiveram presentes o secretário de Cultura, Luís Alberto Pixica; o secretário de Turismo, Alaércio Cardoso; o secretário de Mobilidade e Trânsito, Paulo Jesus; a secretária de Assistência Social, Sandra Santana; o Vice-Presidente do Boto Cor de Rosa, Idelfonso Costa; o presidente do Boto Tucuxi, Toninho Araújo; a coordenação da Festa do Çairé, Cleuton Von; coordenação do Rito tradicional, Osmar Vieira e o agente distrital de Alter, Carlos Santos.

Trazendo o tema Cultura Nativa de Alter, o Çairé 2022 inicia no próximo dia 10, com a tradicional Procissão Fluvial e Busca dos Mastros às 8h, no Lago Verde, Alter do Chão. Esta tradição é parte do rito tradicional que destaca a cultura indígena amazônica. O cortejo é aberto ao público.

De 15 a 19 de setembro, a Festa continua na Vila Balneária de Alter do Chão, e promete, mais uma vez, atrair centenas de turistas. Nestes cinco dias haverá a fusão da festa que louva o Divino Espírito Santo com integração de elementos da natureza e folclore indígena, com a parte profana, que inclui apresentações culturais, shows e a disputa entre os botos Tucuxi e Cor de Rosa.

Muitos atrativos prometem encantar turistas e locais no Çairé 2022. Além do cenário paradisíaco, a cultura indígena e o Festival dos Botos, também haverá atrações regionais e nacionais. No dia 15, a programação inicia às 7h, e segue até 01h. Às 21h, a ‘Rainha do Rebolado’, Gretchen, se apresenta na Praça 7 de Setembro em participação especial de show regional.

No dia 16, terá show amazônico com o levantador de toadas oficial do Boi Caprichoso, em seguida ocorre a apresentação do Boto Cor de Rosa e depois o show da banda nacional Babado Novo.

No dia 17, o show amazônico fica por conta do artista Sebastião Júnior, que esteve à frente do item 2 – levantador de toadas do Boi Garantido por 12 anos. Em seguida, o Boto Tucuxi se apresenta e logo depois a banda nacional Araketu.

O secretário de Cultura, Luis Alberto Figueira, comentou que a programação foi pensada para manter viva a tradição secular da festa. “Nós apoiamos as tradições e a cultura do povo de Alter do Chão. Planejamos uma programação para retornar com o Çairé de forma segura. Todo o governo municipal está empenhado mais uma vez para fazer a realização dessa grande Festa. O olhar do mundo volta-se a Santarém e para a Vila de Alter do Chão”.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, também comentou sobre a realização do Çairé 2022: “O Çairé é a nossa maior manifestação cultural e também o nosso maior evento turístico que tem como sede nosso maior e mais conhecido cartão postal. É uma janela que mostra Santarém para o mundo. É um evento grandioso que está de volta para movimentar toda a cidade e gerar emprego e renda. Estamos preparando uma festa bem bonita tanto para a comunidade quanto para os visitantes”, argumentou Nélio.

Cobertura do Çairé 2022

Os profissionais de imprensa, veículos de comunicação e criadores de conteúdo que desejarem cobrir o evento devem se atentar ao prazo de inscrições que ocorre até o dia 14 deste mês. O cadastro é feito exclusivamente pela internet, CLIQUE AQUI.

As credenciais começarão a ser entregues no dia 15, pela manhã na sala de imprensa localizada dentro do Lago dos Botos, Praça do Çairé, em Alter do Chão.

O Çairé 2022 terá patrocínio master do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, pela Equatorial Energia e Lei Estadual de Incentivo à Cultura - Semear. A realização ficará sob a responsabilidade da Namazônia e Prefeitura de Santarém. A programação acontecerá no período de 15 a 19 de setembro, na Vila de Alter do Chão, em Santarém-PA.

Confira a programação oficial do Çairé 2022



Fonte: Comunicação/Pms