Ordenamento urbano na antiga área industrial, em Óbidos, começa a ser executado

A antiga área industrial localizada no bairro Perpétuo Socorro, em Óbidos, começou a receber, nesta quinta-feira (1º), serviços de ordenamento urbano. De acordo com a Secretaria de Planejamento, Setor de Terras e Setor de Tributos da Prefeitura Municipal, no local serão construídas moradias para famílias cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes).

A área foi destinada para este fim em 2012, e a responsabilidade de organizar o espaço delegada ao Setor de Tributos pelo prefeito Jaime Silva, em 2021.

“Como não houve a construção das moradias, as pessoas começaram a invadir, e houve uma venda exorbitante de terras. Agora estamos aqui pra organizar, abrindo ruas e fazendo o mapeamento dos lotes. As pessoas que compraram as terras, que não deviam ter sido vendidas, vão ficar no prejuízo”, explicou Roberto Araújo, chefe do Setor de Tributos.

No local, também conhecido como São José Operário, há casas já construídas e pessoas nessas residências. “A gente alerta que as pessoas não comprem essas terras. Recebemos denúncias todos os dias de que pessoas continuam vendendo terrenos”, avisa Roberto.

Segundo a Prefeitura de Óbidos, na área devem ser destinados espaços para construção de escolas, posto de saúde e poço artesiano.

Após os trabalhos de ordenamento, a Prefeitura realizará a entrega dos lotes às famílias que se cadastraram em dezembro de 2021 nos Centro de Referência e Assistência Social (Cras) dos bairros Cidade Nova e Santa Terezinha.

“Essas pessoas que se cadastraram ano passado estão passando por um ‘crivo’, os assistentes sociais vão na casa pra fazer o laudo social, a gente passa no Setor de Tributos ver se ela não tem residência, passa no Setor de Terras e de posse dessas informações a pessoa consegue o terreno”, finalizou Roberto.

Quem desejar saber mais informações a respeito do trabalho de ordenamento urbano que está sendo realizado na área do antigo distrito, deve procurar a sede administrativa da Prefeitura de Óbidos, que fica localizada rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – Centro.

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO