O Barco Hospital Papa Francisco concluiu sua 57º expedição com 178 cirurgias

" Barco Hospital Papa Francisco Levando Esperança no Coração da Amazônia"

O Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus concluiu sua 57º expedição, com o novo recorde de procedimentos cirúrgicos, chegando a marca de 178 cirurgias, sendo 74 cirurgias de médio porte, e mais de 281 mil atendimentos, na última terça-feira, 30 de agosto, que se iniciou no dia 24 de agosto e atendeu a comunidade de Vila Tapará em Porto de Moz - PA.

Nessa expedição foram realizados 4.807 atendimentos, entre consultas médicas em Clínica Geral, Oftalmologia, Anestesiologia e Cirurgia Geral. Na parte de odontologia, foram 424 procedimentos e consultas. Cerca de 1.679 mil exames sendo: 1.107 exames laboratoriais, 54 mamografias, 84 métodos gráficos, 206 oftalmológicos, 81 Raio X e 147 ultrassonografias. Foram entregues 666 kits de medicação na Farmácia, para as pessoas atendidas na embarcação.

O Barco Papa Francisco também possui um centro cirúrgico e toda estrutura para realização de cirurgias, ao todo foram 178, sendo que, 74 de média complexidade e 58 de baixa complexidade, 46 oftalmológica, nesses dias houve 74 internações clínicas e cirúrgicas. Foram servidos cerca de 1.225 refeições.

O Cirurgião Geral, Dr. Marcello Campione, de Atibaia, SP, relatou sobre sua experiência nessa expedição, "Já é a quarta vez que venho em missão no Barco Hospital, e cada expedição é uma experiência diferente e única, com lugares diferentes, com pessoas diferentes, com outras necessidades. Pessoas que estão 5 ou 10 anos esperando um procedimento cirúrgico, com tratamento, ou até mesmo uma avaliação e não conseguem por falta de acesso ou por dificuldades da região. Eu quero sempre voltar, apesar de ficar longe da família e outros trabalhos, mas vale muito a pena com essa troca que temos com os pacientes." Concluiu.

"Essa é a minha primeira experiência no Barco Papa Francisco, foi extremamente gratificante, tive uma oportunidade resgatando uma odontologia social que muitos anos não tinha contato, e trazendo um pouco de alívio para as necessidades mais presentes para a população, e tendo como retorno uma gratificação tremenda. Foi uma experiência única na minha vida e com certeza que está trazendo uma mudança pessoal, muito obrigada a toda equipe e todo trabalho do Lar São Francisco na Providência de Deus." Relatou a Dra. Raquel Arida Broccanello, Cirurgiã dentista.

"Sou grato a equipe do Barco Hospital Papa Francisco, veio beneficiar nossa comunidade, minha família, consegui uma cirurgia e estou bem. Eu só tinha visto o Barco Hospital pela tv Rede Vida, e nunca imaginária que estaria em nossa comunidade, é um sonho que foi realizado trazendo todo esse benefício, ajudando a nossa saúde, só tenho a agradecer a Deus por toda essa providência." Morador da Vila do Tapará, Porto de Moz - PA, Benedito Lobato.

"Eu já vinha tentando há muito tempo realizar uma consulta com o oftalmologista, e consegui no Barco Papa Francisco, e fui operado, estou bem, e Graças a Deus, deu tudo certo. É um projeto grande que traz saúde para vida ribeirinha, é uma benção dos Céus. Gratidão a Deus por esse projeto do Barco Hospital Papa Francisco", finalizou o Professor da comunidade Serrinha, Porto de Moz - PA, Rubens Brito.

A próxima expedição acontecerá em Almeirim -PA, de 08 a 15 de setembro.

FONTE:Diocese de Óbidos