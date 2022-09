ÓBIDOS: Assinada ordem de serviço para pavimentação de ruas do Distrito do Flexal

O Distrito do Flexal, que fica à 90km da sede do município de Óbidos, receberá a primeira obra de pavimentação asfáltica de sua história. A ordem de serviço foi assinada na quinta-feira (01) pelo prefeito Jaime Silva durante reunião que contou com a presença de de moradores da localidade.

Segundo informações, a obra representa um investimento de R$ 2.490 milhões, que corresponde a 2 km de vias pavimentadas em concreto, que beneficiará as áreas da sede do Distrito, onde há maior erosão por conta das enxurradas, além da travessa Doutor Corrêa Pinto, principal via de acesso à localidade.

No ato da assinatura da ordem de serviço para pavimentação do Flexal

“Hoje estamos em festa no Flexal, com a assinatura da autorização do início dessa obra de pavimentação que é um sonho antigo dos moradores”, comemorou o agente distrital Zé Luiz Ramos.

A obra de pavimentação se agrega a outros investimentos que o Flexal tem recebido, como a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Nazaré Venâncio, manutenção da estrada que liga à região, além da implantação do novo sistema de iluminação pública em LED, que contemplou toda a área já assistida pela empresa concessionária de energia.

“É um momento ímpar esse que estamos vivendo no Flexal. A pavimentação das nossas ruas sempre foi um pedido dos moradores, e hoje, com muita alegria, participamos da autorização do início das obras”, ressaltou o vereador Rylder Afonso.

Na oportunidade, o prefeito Jaime Silva recebeu das mãos do pastor Mário Nere as chaves do prédio da antiga sede da igreja evangélica Assembleia de Deus, que foi adquirido pela Prefeitura de Óbidos. O espaço será usado para sediar eventos e projetos da administração municipal.

População do Flexal esteve presente no momento da assinatura da ordem de serviço

Jaime destacou os avanços que o Distrito vem conquistando em diversas áreas, furto da união dos moradores e das lideranças políticas da região, que estão atuando em conjunto com a administração municipal.

“A autorização da obra de pavimentação, a compra desse espaço que poderá abrigar uma feira e sediar outros eventos, e tantas outras conquistas, é a demonstração clara de que o Flexal é importante para o nosso município e o nosso governo reconhece isso. Isso pra gente é um motivo de orgulho, e vamos continuar com essa política de valorização do Distrito e dos seus moradores, com outros investimentos futuros que estão em fase de planejamento”, disse o prefeito.

FONTE: Comunicação/Pmo