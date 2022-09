Tapajazz Festival, Mostra Belém, acontecerá no período de 15 a 17 de setembro

O Tapajazz se tornou Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará. A notícia chega logo após a realização da 9ª edição do festival, em Alter do Chão, Santarém, que rendeu um grande Tributo ao violonista Sebastião Tapajós, patrono desta iniciativa.

Este ano de 2022, o Tapajazz Festival - Mostra Belém, acontecerá na capital paraense no período de 15 a 17 de setembro, no teatro Margarida Schivasppa, com a apresentação de Delcley Machado, Nego Nelson, Jaque Morelenbaum, Amaro de Freitas, Trio Lobita, Zé Paulo Becker, Jane Duboc & Amazônia Jazz Band e Grupo Warekê.

O produtor Ghilherme Taré comentou sobre a realização do evento: “É uma vitória que não é só minha, mas de todos os paraenses, por terem um festival potente com edições anuais, feito por uma equipe comprometida. Agradeço aos que vestem essa camisa, a equipe técnica, os artistas e os patrocinadores que acreditam na iniciativa”, disse o Taré.

O decreto, de iniciativa da deputada estadual Marinor Brito (PSOL) e agora devidamente sancionado, foi publicado na edição da quarta-feira (1º), do diário oficial paraense.

Informações Tapajazz Festival

www.obidos.net.br