Mariano é Campeão Obidense de Futebol Sub-20 de 2022

Aconteceu neste sábado, dia 04, em Óbidos, no Campo do Vila Nova, a grande final do Campeonato Obidense de Futebol Sub 20 - 2022, entre Mariano x Vila Nova, partida que o Mariano venceu o Vila Nova por 4 x 1. Com esse resultado e equipe do Mariano sagrou-se Campeão Obidense de Futebol Sub 20 de 2022.

Time do Mariano Campeão Sub-20 - Foto: LDO

O Campeonato Obidense de Futebol Sub 20 / Versão 2022 foi organizado pela Liga Desportiva Obidense – LDO, que tem como presidente Ivaldo Canto Ferreira (Pepéia), Vice-Presidente Josimar cativo, Diretor de esportes Jaime Amaral e demais membros da LDO, o qual iniciou no dia 25 de junho e encerrou neste sábado (03), com 08 equipes: Mariano, Vila Nova, Campinense, JAC, São Francisco, Vasco, Paraense e Juventus.

Time do Vila Nova Vice Campeão Sub-20 - Foto: LDO

Campeonato Obidense de Futebol Sub 20 / Versão 2022

- FINAL: Mariano 4 x 1 Vila Nova

- O Artilheiro do campeonato foi o jogador Rubenilson do Mariano, com 5 gols.

CAMPEÃO: Marino Futebol Clube

VICE CAMPEÃO: Vila Nova

FOTOS....



