ÓBIDOS: Desfiles da Semana da Pátria iniciam com apresentações de cinco escolas

Em Óbidos, a programação da Semana da Pátria alusivo aos 200 anos de independência do Brasil, será festejado com desfiles das escolas municipais, estadual, federal e entidades durante quatro dias, de 4 a 7 de setembro, sendo que na noite deste domingo, dia 04, iniciaram as apresentações 06 escolas.

A abertura da Semana da Pátria aconteceu na Praça da Cultura, onde acontecerão os desfiles das instituições educacionais e entidades, com a presença dos diretores das escolas e outras autoridades municipais, como a Secretária Maria Hilda Bentes da Secretaria Municipal de Educação, responsável pela organização do evento, e a população em geral, que cantaram o hino nacional e logo após iníciou do evento.

Neste primeiro dia de desfiles, a população obidense foi prestigiar o evento lotando as arquibancadas e assistiram as apresentações das seguintes escolas: CEMEI Perpétuo Socorro; Tenente Pedro Muniz (Cipoal); Dr. Romeu de Andrade (Repartimento); Projeto Associação Amigos do Menino Jesus e Prof. Manuel Valente do Couto.

A programação prossegue nesta segunda-feira, dia5 de setembro, às 19h, quando será a vez das seguintes instituições: Centro Educacional Bom Pastor; Raimundo Cardoso de Araújo; Profª. Maria Madalena Printes e Duque de Caxias; Guilherme Lopes de Barros; Projetos da Secretaria de Desenvolvimento Social.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade