ÓBIDOS: Confira o que aconteceu no 2º dia de desfiles da Semana da Pátria

Quem foi à Praça da Cultura na noite desta terça-feira, dia 06, 2º dia de desfiles alusivos a comemoração aos 200 anos de independência do Brasil, acompanhou de perto as belíssimas apresentações dos alunos de cinco escolas e entidades. Novamente a população obidense foi prestigiar os desfiles, lotando as arquibancadas da Praça da Cultura.

Nesta noite desfilaram as seguintes instituições: Centro Educacional Bom Pastor; Raimundo Cardoso de Araújo; Profª. Maria Madalena Printes e Duque de Caxias; Guilherme Lopes de Barros; Projetos da Secretaria de Desenvolvimento Social, os quais abrilhantaram a noite de apresentações nos desfiles cívicos.

As escolas abordaram vários temas como: educação, família, adolescência, religiosidade, esportes, literatura, rede de proteção, entre outros, e os obidenses presentes puderam fazer suas reflexões.

Os desfiles continuam nesta terça-feira, dia 06, às 19h com a apresentação de mais cinco escolas: Escolas Frei Edmundo Bonckosch; Irmã Firmina; Dom Floriano Loewenau; José Veríssimo e Inglês de Souza.

ww.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade