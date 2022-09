Diocese de Óbidos promove curso sobre Justiça Restaurativa Comunitária

Justiça Restaurativa é um método que busca, quando possível e apropriado, realizar o encontro entre vítima e ofensor, assim como eventuais terceiros envolvidos no crime ou no resultado dele, com o objetivo de fazer com que a vítima possa superar o trauma que sofreu e responsabilizar o ofensor pelo crime que praticou.

Nesse contexto, a Diocese de Óbidos está promovendo um curso referente a Justiça Restaurativa Comunitária, sendo que o 1° Módulo iniciou nessa terça-feira, (06), o qual está sendo ministrado no auditório da Cúria Diocesana, e se estenderá até o dia 08 de setembro. O curso possui 04 etapas, dividida em 04 módulos, totalizando 100 horas de processo formativo, com certificação, utilizando como metodologia a exploração de vivências, exposições teóricas, trabalho em grupo e aplicação prática.

Segundo informações, o público alvo são mulheres que atuam nas áreas pastorais, educacionais e de Saúde nas cidades de atuação da Diocese de Óbidos. Estão participando da formação representantes dos povos tradicionais, dos municípios de Alenquer, Curuá, Oriximiná, Juruti, Faro e Óbidos.

A curso é uma parceria entre a Diocese de Óbidos e o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo - CDHEP, Projeto Força das Mulheres e Crianças da Amazônia, Associação Beneficente Emaús, que está proporcionando esse momento para o protagonismo da mulher da região através de capacitação de formação de liderança.

