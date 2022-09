Hospital Dom Floriano, antiga Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, comemora 100 anos

100 anos a Serviço da Vida, 100 anos de Caridade e Solidariedade.

O ano de 2022 marca o Centenário do Hospital Dom Floriano na Providência de Deus, em Óbidos, antiga Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. As lembranças do passado, os desafios do presente e a esperança do futuro, se manifestaram nas pessoas que fazem e que passam por esta instituição que está a Serviço da Vida.

Nesta quarta-feira, dia 07 de setembro, em um momento de gratidão, foi celebrado uma Santa Missa em Ação de Graça pela passagem dessa tão importante data, a Celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, na frente do Hospital Dom Floriano.

O município de Óbidos possui um dos mais antigos hospitais da região Oeste do Pará, que ainda está em funcionamento. Inaugurado em 07 de setembro de 1922, como Hospital da Caridade tendo como seu fundador General Braulino de Carvalho. Anos seguintes o Bispo Dom Floriano Loewenau, OFM, concluiu o atual prédio da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, iniciado no ano de 1953 pelo então gestor, Dr. Raymundo da Costa Chaves. Em seguida, após o seu funcionamento, se tornou um hospital de referência no atendimento de pacientes do município de Óbidos e demais municípios circunvizinhos.

Em 4 junho de 2014, a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF), assumiu a primeira obra na região amazônica a pedido do atual Bispo Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, que assume então a gestão motivados pelo desejo de levar a saúde e espiritualidade à comunidade local. Os envolvidos com a causa foram, pouco a pouco, transformando a realidade da Santa Casa, que hoje leva o nome de Hospital Dom Floriano na Providência de Deus.

O Hospital Dom Floriano na Providência de Deus é o único de internação em Óbidos, situado em uma região com aproximadamente 50 mil habitantes, incluindo a população ribeirinha. A dificuldade de acesso à região, localizada às margens do Rio Amazonas, é um obstáculo que tem dificultado a ampliação da assistência com profissionais especialistas.

Com alegria e jubilo por 100 anos na mão da providência a serviço da vida, pedimos a Deus que mais pessoas continuem a cuidar da nossa saúde por muitos anos em favor dos mais necessitados.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5346-hospital-dom-floriano-antiga-santa-casa-de-misericordia-de-obidos-comemora-100-anos#sigProIdb69f3aadae View the embedded image gallery online at:

FONTE:Diocese de Óbidos