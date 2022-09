ÓBIDOS: Desfile de 7 de setembro encerra as comemorações da Semana da Pátria

A programação de encerramento das comemorações da Semana da Pátria, em Óbidos, aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 7 de setembro, que comemora 200 anos de independência do Brasil, onde as escolas e entidades se apresentaram na Praça da Cultura, que recebeu um excelente público.

Foram quatro dias de desfiles em comemoração a Semana da Pátria, onde as escolas, projetos sociais, entidades religiosas, associações, PM, homenagearam vários setores da sociedade, danado ênfase a cultura, saúde, esporte, meio ambiente e principalmente a educação, entre outros temas.

De acordo com a organização do evento - Secretaria Municipal de Educação – as apresentações iniciaram por volta das 19h, sendo que neste dia se apresentaram as seguintes instituições: Escola do Ensino Médio Maurício Hamoy; Escola Dr. Raymundo Chaves; Felipe Patroni; Instituto Federal do Pará – IFPA, campus Óbidos; São Francisco; Escola do Ensino Médio São José e Polícia Militar (29º CIPM).

Várias autoridades estiveram presentes no evento de encerramento da Semana da Pátria, organizado pela Secretaria de Educação.

