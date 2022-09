Prefeito de Óbidos assina Ordem de Serviço para reforma do Mercado Municipal

O Mercado Municipal de Óbidos, Patrimônio histórico do municípiom, completará 96 anos em dezembro.

O prefeito de Óbidos, Jaime Silva, juntamente com o secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças, Robson Dias; e o vereador Robson Sousa, assinou nesta quinta-feira (8), a Ordem de Serviço para reforma e requalificação do Mercado Municipal, prédio localizado no Centro da cidade, e que tem 95 anos de existência.

De acordo com Ordem de Execução de Serviço Nº 009/2022 a obra, orçada no valor de R$1.397.730,60, contempla a restauração da pintura, estrutura, fiação elétrica e hidráulica do mercado, além de destinar o espaço a outros usos como, por exemplo, a visitação turística com a criação de ambientes para exposição de artesanatos, área gastronômica, entre outros, com estrutura adequada para as necessidades atuais da população.

Jaime destacou, durante a assinatura da OS, que o mercado é muito mais que um patrimônio histórico, sempre serviu a população obidense, sendo no passado, um reconhecido centro de abastecimento do município.

“O Mercado representa muito para o povo de Óbidos, faz parte da nossa história, esse momento é motivo de muito orgulho em poder recuperar aquele patrimônio que representa gerações e gerações que por ali passaram. Nesse momento também representa mais um passo para cumprir o compromisso que nós assumimos com a população”, lembrou o prefeito.

Estiveram presentes no ato de assinatura da ordem de serviço, dois representantes da empresa ESR Engenharia, vencedora do processo licitatório para realizar a obra, que tem prazo de execução estimado em 180 dias.

O investimento é o resultado do Convênio de Cooperação Técnica que foi celebrado entre a Prefeitura de Óbidos e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, e Obras Públicas (Sedop), em 9 de julho desse ano.

O mercado

Segundo os registros históricos do Museu Integrado de Óbidos, o antigo Mercado Municipal, também era conhecido como Mercado da Carne, situava-se na rua Dr. Figueroa, hoje Siqueira Campos.

O prédio era de madeira de lei, e foi construído pelo coronel Joaquim Rodrigues Bentes, em 1891, quando foi eleito o primeiro Prefeito de Óbidos.

Em 1925, o prédio já não atendia às necessidades da população por se achar bastante deteriorado e com seu espaço físico insuficiente. O prédio foi demolido no mesmo ano (1925), para a construção de um novo, em alvenaria, no mesmo local. A atual estrutura do Mercado Municipal foi inaugurada em 8 de dezembro de 1926.

