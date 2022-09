Ufopa sediará seminário sobre Programa Norte Conectado no dia 9 de setembro

O Ministério das Comunicações vai promover nesta sexta-feira (9), o 1º Seminário Técnico do Programa Norte Conectado, em Santarém (PA). O evento apresentará um panorama da evolução trazida pelo programa aos serviços públicos e ao setor de telecomunicações da região Amazônica. O seminário terá início às 14h, no Auditório Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) estará representada pelo diretor-geral, Nelson Simões, e por Eduardo Grizendi, diretor de Engenharia e Operações. A RNP foi responsável pela implantação de toda a infraestrutura óptica da Infovia 00, que conecta Macapá (AP) a Santarém (PA), passando pelas cidades de Almeirim, Monte Alegre e Alenquer. Com essa fibra, a Ufopa vai interligar todos os seus campi com conexão de alta velocidade, exceto Itaituba.

A infovia 00 é um projeto-piloto do Programa Amazônia Integrada Sustentável (PAIS), que integra o Norte Conectado. Membros do consórcio aberto do Operador Neutro, que opera a Infovia 00, também participarão do seminário.

Programação do Seminário

A reitora da Ufopa, Aldenize Ruela Xavier, fará a abertura do evento. Às 14h30, representantes dos ministérios da Educação, Saúde, Comunicações, do Conselho Nacional de Justiça e da Ufopa apresentarão um painel sobre os impactos do Norte Conectado nos serviços públicos da região. Às 15h30, Anatel e operadoras e provedores de telecomunicações falarão sobre o desenvolvimento do setor no território Amazônico. Além dos resultados do Norte Conectado, eles abordarão ainda as perspectivas para o 5G no Norte do país. Às 17h, o assunto será o modelo de governança do programa, painel que será apresentado por membros do comitê gestor do PAIS.

Lançamento de consulta pública

Por ocasião do seminário, aberto à imprensa, será lançada uma consulta pública para Infovia 01, a ser executada pela empresa EAD Digital. O objetivo é consultar o mercado sobre potenciais interessados em participar da infovia que vai conectar, por fibra óptica, Manaus a Santarém – a segunda das oito infovias do Programa Norte Conectado. A Ufopa é um ator importante no Norte Conectado. A Universidade está cedendo espaço no seu Campus em Santarém para instalação de uma caixa de ancoragem e um data center modular para a operacionalização da Infovia 01. O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) da Ufopa está envolvido no programa desde 2021.

FONTE: UFOPA