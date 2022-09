ALTER DO CHÃO: Patrimônio Cultural do Pará registra movimentação intensa de turistas

Com aproximadamente 9 mil habitantes, Alter do Chão é um distrito administrativo de Santarém, que fica distante aproximadamente 37 quilômetros do centro urbano e vive intensamente do turismo, onde 90% dos trabalhadores de carteira assinada estão ligados diretamente ao setor. A movimentação de turistas nos últimos dias têm crescido pelas ruas e pontos turísticos da vila balneária.

Reconhecida como patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Pará, está entre os dez destinos turísticos mais procurados do Brasil e já foi escolhida como a praia de água doce mais bonita do mundo, pelo jornal inglês The Guardian.

Entre os meses de julho e janeiro, Alter do Chão vive a chamada Alta Estação, sendo uma ótima opção para quem pretende curtir o ‘verão amazônico’. O mês de setembro é a melhor época para visitar a localidade, pois o volume de água diminui e formam bancos de areia, o que deixam as praias em mais visíveis devido a vazante do rio Tapajós.

Durante o período, eventos como o Sairé e o feriado da Semana da Pátria e o Reveillon ajudam a manter as taxas de ocupação de hotéis e pousadas próximas de 100%

Çairé

Entre os dias 15 e 19 de setembro Alter do chão realiza a maior manifestação cultural do Oeste do Pará. Nestes cinco dias haverá a fusão da festa que louva o Divino Espírito Santo com integração de elementos da natureza e folclore indígena, com a parte profana, que inclui apresentações culturais, shows e a disputa entre os botos Tucuxi e Cor de Rosa.

Foto: Agência Santarém/AldeiaNews