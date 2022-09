Çairé 2022: Ritual da Busca dos Mastros  anuncia que o Çairé vai começar

As vozes entoando ladainhas ecoaram nas ruas de Alter do Chão, na manhã deste sábado, 10, avisando que o Çairé vai começar. Hoje, foi realizado o Ritual da Busca dos Mastros, rito que anuncia a Festa do Çairé, que após dois anos retorna em 2022, de 15 a 19 de setembro. Este ano, o tema é “Çairé – Cultura Nativa de Alter”.

A abertura da programação começou nesta manhã, com a acolhida e o café da manhã regional que há muitos anos é compartilhado na casa da senhora Maria Bem-Vinda, moradora de Alter do Chão, para turistas, visitantes, comunitários e os personagens do Çairé.

Segundo pesquisadores, o Çairé originou-se de ritos nativos da etnia Borari (povos originários de Alter do Chão) mesclados aos elementos católicos inseridos com a chegada de frades jesuítas na Amazônia há mais de 300 anos. O Çairé é realizado por ritos tradicionais que são conduzidos por personagens que desempenham funções durante toda a festa. São eles: a Saraipora, o juìz, a Juiza, o procurador, a procuradeira, o capitão, o sargento, os mordomos, as mordomas, as moças da fita, a menina do tamborim, alferes e os foliões.

A Busca dos Mastros é o primeiro ritual. Após o café da manhã, todos saíram em procissão pelas ruas de Alter do Chão e pararam em frente à Igreja de Nossa Senhora da Saúde, padroeira do Distrito, onde o Padre Prata comandou as as ladaínhas, orações e deus as bençãos. Após esse momento, teve início a Procissão Fluvial, que atravessou o Lago Verde em direção a praia de Santa Luzia.

A saída foi da escadaria da Ilha do Amor, intitulada pelo jornal britânico The Guardian como uma das praias mais bonitas do mundo. Dois barcos conduziram as catraias ornamentadas com bandeiras coloridas pelo Lago Verde, rio Tapajós, até a Praia Santa Luzia. Durante toda a procissão os foliões do grupo Espanta-Cão tocaram e cantaram músicas e tomaram o tarubá, bebida indígena feita da raiz da mandioca.

De acordo com Osmar Vieira, coordenação do rito tradicional do Çairé e também juiz da festa, a Busca dos Mastros resgata a tradição dos povos antepassados e todo o ritual entorno dele como a oferta do tarubá. “O tarubá é uma bebida milenar. É nossa cultura indígena. Antigamente, quando eram feitos os grandes puxiruns (palavra indígena que significa mutirão) o tarubá sempre era servido. Então, nós trazemos esse resgate de nossa cultura e tomamos também.”

Já na Praia de Santa Luzia os comunitários buscaram dois mastros mata adentro. Os mastros são dois troncos de árvore que durante a Festa do Çairé simbolizam os laços do ser humano junto ao celestial.

Como compensação ambiental, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) doou 30 mudas das espécies ipê-amarelo, ipê-roxo, pau d’arco e taperebazeiro que foram plantadas na mata da praia.

Já com os mastros, personagens, comunitários e visitantes novamente em procissão fluvial seguiram até a Praia do Cajueiro onde deixaram os mastros que ficarão no local até a próxima quinta-feira, 15, quando serão levados até a Praça do Çairé para serem enfeitados e hasteados, dando assim início a Festa do Çairé.

Muitos turistas, curiosos com a cultura, acompanharam todo o cortejo e ficaram encantados com a experiência. À exemplo do casal Felipe Peçanha e Daniela Orofino. Ambos são naturais da cidade do Rio de Janeiro (RJ) e souberam do Çairé por uma amiga moradora de Alter do Chão.

“É a primeira vez que viemos a Alter do Chão e estamos apaixonados. Soubemos do evento por uma amiga indígena da etnia borari que mora aqui em Alter. Ela nos convidou para vivenciar essa festa e estamos achando tudo lindo, os barquinhos alinhados, as fitinhas coloridas, a energia do povo. Estamos tentando mudar nossa passagem que já esta marcada para a próxima quarta-feira, para poder ficarmos mais tempo e participar dos demais ritos”, enfatizou o casal.

O secretário municipal de Cultura, Luis Alberto Figueira, representou o prefeito Nélio Aguiar e acompanhou todo o cortejo. “Este é um momento de extrema alegria, pois depois de dois anos podemos retomar esta Festa, mantendo a cultura do povo borari. É aqui que começa o Çairé. Desejamos a todos um grande Çairé

O Çairé 2022 terá patrocínio master do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, pela Equatorial Energia e Lei Estadual de Incentivo à Cultura - Semear. A realização ficará sob a responsabilidade da Namazônia e Prefeitura de Santarém. A programação acontecerá no período de 15 a 19 de setembro, na Vila de Alter do Chão, em Santarém-PA.

