ÓBIDOS: CAPS está realizando palestras nas escolas sobre o  “Setembro Amarelo”

Setembro Amarelo é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, com objetivo de abrir espaço para eventos e debates sobre o tema, um assunto tão delicado, que merece toda atenção do poder público e das pessoas.

Nesse contexto, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) está percorrendo as escolas da rede municipal e federal, levando as informações sobre a campanha “Setembro Amarelo” de prevenção ao suicídio através de palestras.

Na sexta-feira (9), a palestra foi destinada aos alunos da Escola Dr. Raymundo Chaves, nos turnos manhã, tarde e noite. No sábado (10), a palestra foi no Campus de Óbidos do Instituto Federal do Pará.

Um dos objetivos da iniciativa é diminuir o índice de suicídio entre jovens, onde a incidência de mortes é maior.

AJUDA

Não hesite em pedir ajuda, ligue para o número 188 ou vá ao CAPS que fica localizado na Tv. Artur Cruz, no bairro de Santa Terezinha, Óbidos - Pará

