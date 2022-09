PrevBarco está em Óbidos e serviços do INSS estarão disponíveis até o dia 16/09

Devido ao tamanho do estado do Pará e às diferenças geográficas dos rios, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conta com duas embarcações que fazem ciclos de viagem em atendimento às comunidades ribeirinhas onde não existe agência do INSS. O projeto começou em 1997 e se estendeu para os estados do Amazonas e de Rondônia.

As embarcações têm estrutura completa de atendimento, o que possibilita que os segurados recebam os mesmos serviços de uma agência fixa do INSS. Além dos de atendimento, há sala para perícias médicas.

Nesse contexto, o PrevBarco II, como é denominada a embarcação do INSS, está percorrendo o oeste do Pará, sendo que o mesmo está na cidade de Óbidos fazendo atendimentos, os quais iniciaram no dia 12 e irão até o dia 16 de setembro.

O PrevBarco II está ancorado no Trapiche de Óbidos e os atendimentos estão sendo realizados de 08h as 15h, diariamente.

O próximo destino será Oriximiná, quando fará atendimentos no período de 19/09 a 23/09, e depois seguirá para Terra Santa, Faro e Juruti. Confira o cronograma a seguir.

Cronograma:_________

- Óbidos - 12/09 a 16/09

- Oriximirá - 19/09 a 23/09

- Terra Santa - 26/09 a 27/09

- Faro - 29/09 a 30/09

- Juruti - 03/10 a 07/10

