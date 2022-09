MRN é destaque na Exposibram 2022

Com boas práticas de operação sustentável na Amazônia, a Mineração Rio do Norte (MRN) garante espaço nos painéis "Inovação no ESG da Mineração e Mining Hub", “Mineração na Amazônia” e Women in Mining Brasil (WIM Brasil), da Expo & Congresso Brasileiro de Mineração 2022 (EXPOSIBRAM), nos dias 13 e 14 de setembro, em Belo Horizonte (MG). A feira e o congresso são realizados, anualmente, pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), destacando-se entre os mais relevantes eventos do setor mineral da América Latina, com a participação das principais empresas e entidades.

Guido Germani, CEO da MRN, juntamente a outros importantes líderes da mineração, abordará as importantes iniciativas da companhia voltadas à preservação e ao cuidado com o meio ambiente, os investimentos sociais nas comunidades, por meio de projetos de educação, e os desafios de atuar na Amazônia, com o objetivo de deixar um legado às futuras gerações.

Ainda no evento, a gerente geral de Comunicação da MRN, Karen Gatti, é uma das convidadas WIM Brasil para apresentar as experiências e os resultados da inclusão de gênero na cultura e no local de trabalho, compartilhando ações da companhia, a exemplo do “MRN pra Todos”, programa de inclusão e diversidade, lançado em 2021. A executiva falará sobre as principais metas para os próximos anos, além das estratégias de adaptação da empresa para uma cultura mais diversa e inclusiva.

Fonte: Comunicação/MRN