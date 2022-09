Representantes do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher articulam ações em Óbidos

Com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, entidade definiu ações de combate à violência contra as mulheres.

Representantes do Conselho Estadual de Direitos da Mulher (CEDM/PA), entidade vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Pará (SEJUDH), visitaram o município de Óbidos na manhã desta quarta-feira (14) para reafirmar apoio às políticas locais de combate à violência e de discriminação da mulher, garantindo condições de liberdade e igualdade de direitos.

Na oportunidade, as conselheiras foram recepcionadas na Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes) com um café da manhã ofertado pela secretária Aldanete Farias.

Na oportunidade, estiveram presentes servidoras públicas da área de desenvolvimento social e integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), que participaram de um momento de formação que teve como tema "Participação popular e controle social: a luta continua”.

Gilmara Neves, conselheira do CEDEM/PA que participou da visita, destacou que essa é uma ação para o fortalecimento da rede em defesa dos direitos das mulheres.

“Nosso objetivo principal é fortalecer o Conselho Municipal para que seja ativo, atuante na demanda e na necessidade do município em relação a defesa e proteção da mulher. O nosso grande desafio, enquanto mulher, é a falta de respeito. Por isso, nosso trabalho enquanto conselheiras é fazer com que a mulher entenda o espaço que ela tem. Que ela tem não só direitos, mas que precisa ser respeitada em todas as instâncias”, ressaltou Gilmara.

A ida das representantes do conselho estadual a Óbidos e fazer o acompanhamento das políticas desenvolvidas no âmbito do município, ocorreu por conta de uma articulação da Semdes, que junto com o conselho municipal tem trabalhado para ampliar e aperfeiçoar as ações voltadas para a seguridade dos direitos e em defesa das mulheres.

“Foi com essa parceria que nós mobilizamos as mulheres e hoje elas estão em peso aqui em Óbidos, pra absorver essas informações, orientações que visam a efetivação das políticas públicas aqui no município. E a Semdes só vem agregar essas informações, por meio do Centro Integrado de Conselhos, onde o Conselho local tem um espaço onde realiza discussões e elabora políticas públicas para se desenvolver de forma conjunta”, disse Aldanete Farias, Secretária de Desenvolvimento Social.

Em julho deste ano, a nova diretoria do CMDM foi empossada para o biênio 2022/2024. O Conselho Municipal é composto por representantes de dez entidades governamentais e não-governamentais.

Por:Érique Figueirêdo/Ascom-PMO – Fotos Vander N ANdrade