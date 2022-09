Prefeitura de Óbidos lança Edital para contratar empresa que realizará Concurso Público

A prefeitura de Óbidos, através da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano, publicou o Ediatal Nº 004/2022/PMO/SEMAD, no dia 12 de setembro de 2022, para a realização de Chamamento Público, com objetivo de contratar Instituição para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização do 7º Concurso Público de provimento de vagas em cargos do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará, com fornecimento completo de recursos materiais, humanos e a execução de todas as atividades envolvidas, assim como toda logística necessária à execução dos serviços.

Conforme Edital, o Concurso Público é para provimento de cargos, em diversas áreas do conhecimento, com ensino fundamental, médio e superior, para atuarem no Município de Óbidos, de acordo com a relação dos cargos descritos no Edital, totalizando 392 vagas.

As empresas que forem participar do certame deverão fazer o Credenciamento dos Representantes no período de: 13/09/2022 a 14/10/2022 - das 09:00h até às - 10:00h.

O Início da Sessão Pública será no dia 17/10/2022, ás 10:00h, no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Óbidos/PA – Setor de Licitação – Rua Deputado Raimundo Chaves, nº 338 – Centro, Óbidos -PA – CEP: 68.250-000

