Iniciaram as obras de reforma e requalificação do Mercado Municipal de Óbidos

O convênio de cooperação técnica para reforma e requalificação do Mercado Municipal de Óbidos, entre o Estado e a Prefeitura, foi celebrado em 9 de julho de 2022, sendo que a Ordem de Serviço foi assinada no dia 08 de setembro, para que a empresa iniciasse os serviços.

Nesta quinta-feira, dia 15, a empresa contratada para realizar a obra iniciou os serviços com a limpeza do espaço interior e retirada do revestimento do piso que estava danificado. Nos próximos dias realizará o isolamento do Mercado com tapumes, como forma de garantir a segurança dos pedestres e o trânsito de veículos na área.

Segundo a acessória de comunicação da Prefeitura, o prazo inicial estimado para conclusão das obras é de 01 ano, que além da restauração, será feito adaptações para outras atividades de lazer da população. Foi o primeiro dia de trabalho, que marcou o resgate de um dos prédios históricos mais importantes para os obidenses.

De acordo com Ordem de Execução de Serviço Nº 009/2022, a obra foi orçada no valor de R$1.397.730,60, que contempla a restauração da pintura, estrutura, parte elétrica e hidráulica do Mercado, além de destinar o espaço a outros usos como, por exemplo, a visitação turística com a criação de ambientes para exposição de artesanatos, área gastronômica, entre outros, com estrutura adequada para as necessidades atuais da população.

