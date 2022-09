Chegou em Santarém o Biotest Laboratório

Com 14 anos de história, o Biotest Laboratório é considerado uma referência em modernidade por contar com as melhores tecnologias do mercado laboratorial, profissionais qualificados e excelente infraestrutura.

Sala de equipamentodos do Biotest

O esforço em oferecer a melhor qualidade em exames laboratoriais foi reconhecido e impulsionou a sua expansão para várias cidades e agora seus proprietários, Eduardo Ferreira e Ary Ferreira, investiram em uma unidade do Biotest Laboratório, em Santarém.

“O que antes era um sonho, hoje se tornou realidade! Agora a cidade de Santarém/PA conta com uma unidade do Biotest Laboratório. Já estamos em pleno funcionamento, contando com uma excelente infraestrutura, conforto e os melhores equipamentos de análises clínicas ofertados pelo mercado”, informam os proprietários do Biotest Laboratório.

Sala de recepção

Em Santarém o Biotest Laboratório está situado no seguinte Endereço: Av. São Sebastião, 1634, bairro Aldeia - Santarém/PA e tem parcerias com vários convênios médicos.

