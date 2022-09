ÓBIDOS: Setembro Amarelo encerrará com Caminhada e Aulão de Ritmos

O mês de setembro tem sido conhecido como o mês de prevenção ao suicídio e desde 2014 tem ocorrido a campanha “Setembro Amarelo” iniciada no Brasil pelo CVV – Centro de Valorização da Vida.

Em Óbidos, a campanha “Setembro Amarelo” encerra na próxima quinta-feira, dia 29, quando o do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I realizará a ação que marcará o final da campanha com caminhada, que sairá do CAPS I e seguirá até a Praça da Cultura, onde haverá a Aulão de Ritmos, com Ptrik Siqueira.

Setembro Amarelo

Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha, que teve início no Brasil em 2015, e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. É nesse mês que no dia 10 se comemora o dia mundial de prevenção do suicídio.

Ao mesmo tempo em que há muita discussão sobre o tema e que são organizadas caminhadas, durante esse mês alguns locais são decorados com a cor amarela.

