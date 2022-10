CÍRIO DE NAZARÉ 2022: Segunda Romaria leva emoção para as ruas de Belém

A emoção retorna pelas ruas de Belém, Ananindeua e Marituba com o Traslado da imagem de NS de Nazaré para Ananindeua e Marituba, que aconteceu nesta sexta-feira, 07 de outubro, e que a partir deste ano passou a ser a segunda romaria oficial do Círio de Nazaré.

A saída aconteceu às 8 horas, em frente à Basílica Santuário, e deve percorrer 50 quilômetros, até chegar à Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua.

O Traslado passou pela avenida Nazaré, avenida Magalhães Barata, avenida Almirante Barroso, BR-316, e seguiu para Anandideua e Marituba. A duração prevista é de 10 horas, terminando por volta de 18h.

Ao longo dessas horas, a procissão deve envolver cerca de um milhão pessoas. Todo o percurso tem organização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Diretoria da Festa de Nazaré, Guarda de Nazaré, DETRAN, Batalhão Águia da PM, Guarda Municipal de Belém (GMB), Guarda Municipal de Ananindeua (GMA), Guarda Civil de Marituba (GCM), Polícia Militar (PM), SEMOB, SEMUTRAN e Corpo de Bombeiros.

Registramos algumas fotografias da romaria, no início da Av. Almirante Barroso, quando a Imagem de NS de Nazaré já estava sendo acompanhada por pessoas de patinete, a pé, de carro, motos e muitas bicicletas.

A procissão é realizada desde 1992 e é a mais longa de todas as romarias do Círio. Foi com Dom Orani João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese de Belém no período de 2004 a 2009, que o traslado para Ananindeua passou a percorrer os bairros mais distantes, alterando a procissão em aproximadamente 20 km, para enfatizar a evangelização para todos.

O Círio 2022

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém, que acontece neste domingo, dia 09 de outubro e é uma das maiores manifestações católicas do Brasil. Lembrando que neste sábado, logo cedo, terá a Romaria Fluvial que sairá de Icoaraci para Belém.

