32ª Festival do Tucunaré foi realizado na Vila do Curumu

A Rainha do Festival do Tucunaré 2022 foi a jovem Jéssica Loyane representante do Curumu.

O Festival do Tucunaré – um dos mais tradicionais do calendário cultural de Óbidos - atrai centenas de pessoas todos os anos, quando surgem as belas praias entorno da comunidade do Curumu e numa delas foi montada toda a estrutura para o festival.

Para a manutenção dessa manifestação cultural, uma equipe organizadora foi montada pelos moradores da vila, que definiram uma extensa programação, que iniciou na sexta-feira, dia 7, com a cerimônia de abertura e a apresentação das candidatas ao título de Rainha do Festival, além de uma série de atividades esportivas e atrações musicais no sábado, dia 8.

Neste domingo, dia 09, o momento mais esperado foi a escolha da Rainha do Festival, do qual concorreram duas jovens: Leidiane Pinto da Costa, representando o Flexal e Jéssica Loyane Almeida da Silva representa a Vila União do Curumu, as quais desfilaram para o público presente e foram bastante aplaudidas. A vencedora foi a jovem Jéssica Loyane, que recebeu a faixa de Rainha do Festival do Tucunaré 2022.

As belas praias do Lago do Curumu formaram o cenário para realização do Festival do Tucunaré 2022, onde a comunidade do Curumu e visitantes vivenciaram três dias de muita festa, que recebeu um excelente público e puderam se refrescar nas águas límpidas do Lago do Curumu e se deliciar com as variedades de pratos feitos com o tucunaré.

O evento foi realizado pelos moradores da vila, contou com o apoio da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), que auxilia com a logística necessária para a realização do festival.

FOTOS...



www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade