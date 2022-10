CÍRIO DE NAZARÉ 2022: Pelas ruas de Belém o Círio do Reencontro

Neste domingo, dia 09, o Círio de Nazaré 2022 voltou a acontecer presencialmente e reuniu cerca de dois milhões de fiéis que lotaram as ruas de Belém do Pará, se transformando em rios de fé. Foi o Círio do Reencontro.

A festa do Círio começou com uma missa campal na Igreja da Sé, que terminou por volta das 7h. Logo após, a imagem de Nazaré foi colocada na Berlinda e seguiu em procissão, que iniciou por volta das 7h30, em direção a Basílica Santuário, encerrando por volta das 11h30, onde foi recebida por milhares de devotos que lotaram o Santuário de Nazaré.

No trajeto de 3,6 km, a padroeira dos paraenses recebeu muitas homenagens e provocou emoções na multidão de fiéis que acompanhava a imagem de N.S. de Nazaré. Após a saída do cortejo, começaram as primeiras homenagens no Ver-o-Peso com fogos, com chuvas de papel picado, cantores e corrais se apresentaram, em vários pontos do trajeto do Círio.

Os fies se emocionavam ao verem a imagem de NS de Nazaré passar, soberana entre os milhares de fiéis que se aglomeravam por cada canto do percurso do Círio, agradecendo as graças alcançadas, carregando um objeto ou rezando em silêncio agradecendo as promessas alcançadas, muitas vezes levando ao choro contagiados pela emoção.

Após a grande procissão foi celebrada uma missa na Praça Santuário, onde a imagem de NS de NAzaré ficará exposta no altar da Praça para visitas dos fiéis durante a quadra nazarena. A Festa de Nazaré segue até o dia 23 de outubro.

Nossa Senhora de Nazaré rogai por todos nós!

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5420-cirio-de-nazare-2022-pelas-ruas-de-belem-o-cirio-do-reencontro#sigProIdac478e6faf

www.obidos.net.br - Fotos de Otávio Albuquerque