Professores de Óbidos participam da segunda etapa do projeto “Avança Óbidos”

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a editora Samauma, iniciou na manhã desta segunda-feira (10), mais uma formação do projeto “Avança Óbidos”, que tem como objetivo melhorar o ensino-aprendizagem dos estudantes obidenses, principalmente no que diz respeito ao desempenho do alunado nas disciplinas Português e Matemática.

A formação está sendo realizada no auditório da Escola Estadual São José, no bairro de Santa Terezinha, e terá a duração de dois dias (10 e 11 de outubro). A capacitação conta com a presença de professores e palestrantes vindos de Belém (PA).

Essa é a segunda vez que a formação está sendo ministrada aos profissionais da rede municipal de ensino, uma política pública de valorização dos educadores, que resultará em ganhos dentro da sala de aula, por meio das metodologias do projeto “Avança Óbidos”.

"Estamos muito felizes com essa formação que pela segunda vez chega até nossos profissionais, o reflexo disso é um aprimoramento na nossa educação e quem realmente ganha são nossos alunos”, frisou o servidor da Secretaria de Educação e coordenador do projeto, Valdemir Pinto.

A capacitação é voltada para professores que atuam com alunos do fundamental menor de 2° ao 4° ano, além de professores que atuam com o fundamental maior, do 8° a 9° ano, especificamente com as disciplinas Português e Matemática.

Segundo a secretária de educação, Maria Zilda Bentes, a expectativa é que o projeto revolucione o sistema de ensino-aprendizagem utilizado atualmente.

"É um momento de buscar aprimorar nossos conhecimentos e integrar metodologias que de fato cheguem com mais facilidade de entendimento aos alunos, e toda dedicação de nossos servidores é válida, pois reconhecemos o empenho deles na hora de praticar a arte de ensinar”, destacou a titular da pasta.

FONTE: Comunicação/PMO