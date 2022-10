ÓBIDOS: Festividade de Santa Terezinha encerra neste domingo(16)

Em Óbidos, na noite desta sexta-feira, dia 14 de outubro, aconteceu a 7ª noite da festividade de Santa Teresinha, que teve como notários o Grupo de Oração Renovados em Cristo, como convidados as comunidades São José Operário e Nossa Sra. Do Perpétuo Socorro.

A procissão saiu da residência do Maranon Rocha e Cristiane Souza, ao chegar na praça de Santa Teresinha aconteceu a Santa Missa que foi presidida pelo Frei Afonso.

A Festividade de Santa Terezinha iniciou no dia 08 de outubro com uma vasta programação religiosa, como procissões, missas, batizados; associada a programação cultural, com apresentações musicais, gincanas, leilões e bingos.

A Festividade encerrará neste domingo, dia 16, com uma programação que iniciou com uma alvorada, em seguida houve uma missa com batizados de várias crianças, sendo que 11h iniciou o Leilão de Animais.

As 18h30 terá a procissão e em seguida missa, presidida pelo Pe. Leonardo, em seguida programação cultural, encerrando assim a Festividade de Santa Terezinha 2022, que foi coordenada por uma equipe, na presidência de Maranon Rocha.

As a transmissões AO VIVO dos principais eventos estão sendo feitos nas redes sociais!

