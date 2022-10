B/H Papa Francisco realiza 60ª Expedição e completa mais de 4,6 mil atendimentos

Edição realizou 749 consultas médicas, entre atendimentos com clínico geral, dermatologista, oftalmologista, e 242 atendimentos odontológicos.

Entre os dias 06 e 12 de outubro, o Barco Hospital Papa Francisco realizou sua 60º expedição, dessa vez para o atendimento de pacientes de Faro, localizado no Baixo Amazonas. No total foram realizados 4.633 atendimentos, entre consultas médicas e não médicas.

“Mais uma vez o Barco Papa Francisco cumpriu seu papel na atenção de média complexidade das nossas populações ribeirinhas da região do Baixo Amazonas nos 17 municípios que ele atende em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado. Nós levamos assistência com uma estrutura ambulatorial e hospitalar com consultas e serviços especializados que os municípios não têm possibilidade de levar a sua população”, disse o coordenador das atividades no barco, Frei Afonso Obici.

Essa edição realizou 749 consultas médicas, entre atendimentos com clínico geral, dermatologista e oftalmologista. Também houve 242 atendimentos odontológicos, sendo 81 consultas e 161 procedimentos. A população recebeu assistência e orientação farmacêutica e houve a entrega de kits de medicações. Além das consultas e exames, o barco possibilitou a realização de 35 procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade e 41 internações clínicas e cirúrgicas.

O atendimento é totalmente voltado as comunidades ribeirinhas. Os pacientes são encaminhados pelos municípios, no entanto devido a grande procura, os profissionais da embarcação também têm atendido quem chega por demanda espontânea. Essa expedição teve 40 profissionais, entre tripulação e equipe de saúde fixa que contou com 14 profissionais voluntários vindos de todas as regiões do país. A novidade dessa edição foi que a população recebeu atendimento de um endocrinologista pediatra além de um emergencista.

“Nosso compromisso com a saúde pública de qualidade busca levar os serviços ao maior número possível de paraenses, o que inclui aqueles que vivem em localidade mais distantes. O Barco Papa Francisco chega a 60ª expedição realizando um trabalho primoroso com a dedicação de vários profissionais”, afirma o Secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

O próximo destino do Hospital Barco Papa Francisco será Itaituba e o atendimento deve ser realizado já na próxima semana.

FONTE: Agência Pará