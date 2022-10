Segup entrega coletes balísticos para órgão gestor do trânsito em Óbidos

A iniciativa vai contemplar os 63 municípios que já municipalizaram a gestão do trânsito no Pará.

Com base nas diretrizes da Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pública (Peosp), a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) entregou, na tarde desta segunda-feira (17), 13 coletes balísticos para o órgão de trânsito municipal de Óbidos, município do Oeste do Pará. Os materiais foram entregues pelo secretário executivo do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), coronel Erick Miranda, ao prefeito de Óbidos, Jaime Barbosa da Silva, na sede da Segup.

O objetivo da Peosp é garantir o fortalecimento, incentivo e a valorização das organizações municipais de segurança pública, como Guardas Municipais e órgãos de trânsito. Dentro das ações integradas do Sieds (Sistema de Segurança Pública e Defesa Social) estão os repasses de equipamentos e materiais, incluindo coletes balísticos para uso das forças, a fim de preservar a integridade dos agentes.

Municípios como Portel, Breves, Oriximiná e Moju são alguns dos contemplados com o item de segurança. Até o final deste ano, os 63 municípios paraenses que tem a gestão do trânsito municipalizada no Pará devem receber coletes, informou o coronel Erick Miranda.

“Prosseguimos com o plano estadual de apoio aos órgãos municipais de Segurança Pública. É mais um município que está recebendo. Óbidos é uma das 63 cidades que têm o trânsito municipalizado e recebem os 13 coletes como forma de o Estado ser parceiro do município, para que ambos fortaleçam a segurança pública local”, acentuou o secretário executivo.

Os coletes balísticos cedidos aos órgãos de trânsito municipais vão garantir mais segurança aos agentes que atuam diariamente nas vias dos municípios.

Sensibilidade - O prefeito Jaime da Silva disse que "esse equipamento é importantíssimo para os nossos agentes que estão na ponta, atuando e fazendo com que a lei seja cumprida. Essa é uma forma da gente proteger nossos colaboradores. Agradecemos ao nosso governador e nosso secretário de Segurança Pública por ter tido a sensibilidade de fornecer esses equipamentos para aqueles que estão no dia a dia e no serviço do nosso trânsito”.

A Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pública faz parte de um dos eixos do Plano Estadual de Segurança Pública, sendo essencial para que haja uma integração do Estado e municípios. O objetivo é aproximar e fortalecer cada vez mais as instituições municipais com investimentos, como a cessão de coletes balísticos, e investir em capacitações, para que possam atuar de forma assertiva e qualificada em todo o território paraense.

Texto: André Macedo - Ascom/Segup