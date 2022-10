ÓBIDOS: No “Dia D” da campanha Outubro Rosa terá atendimento Corujão, de 18h às 22h

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em alusão ao Dia Mundial de Combate Contra o Câncer de Mama, celebrado em 19 de outubro, realizará o “Dia D” da campanha Outubro Rosa.

Por isso, na quarta-feira (19), será realizado o Corujão de atendimentos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da cidade de 18h às 22h, com a oferta de atendimentos e a realização de exames, voltados para a prevenção do câncer de mama e do colo uterino.

SERVIÇOS OFERTADOS:

- Triagem (peso, temperatura e pressão arterial);

- Exame de Glicemia Capilar;

- Coleta de PCCU (Exame preventivo do câncer de colo do útero);

- Exame clínico das mamas;

- Testes rápidos para ISt’s;

- Vacinação;

- Atendimento odontológico.