ÓBIDOS: Campanha de vacinação contra a Poliomielite terá 8 postos

Mobilização será realizada em todo o estado do Pará, no sábado (22).

Acontece neste sábado (22), em Óbidos, o “Dia D” de vacinação contra à Poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que é responsável pela distribuição das vacinas para todos os municípios do Estado, e auxilia as prefeituras na definição de estratégias para ampliar a cobertura vacinal.

Os 144 municípios do Pará foram convocados para intensificarem suas estratégias de vacinação no próximo sábado, para que as cidades aumentem o número de locais de vacinação e disponibilizem mais profissionais para aplicar os imunizantes.

Por isso, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), definiu a instalação de oito postos de vacinação espalhados pelos bairros da cidade.

A vacinação iniciará às 7h se estendendo até às 17h. Poderão ser imunizadas crianças com idade limite de 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

Serão disponibilizadas doses da Vacina Inativada contra Poliomielite (VIP), que corresponde a três doses que devem ser aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade, além das duas doses da Vacina Oral contra Poliomielite (VOP), que devem ser aplicadas aos 15 meses e 4 anos de idade.

Também serão disponibilizadas doses da Tríplice Viral, vacina que reforça a imunidade e evita a evolução do sarampo, caxumba e rubéola.

A recomendação da Semsa, é que os pais ou responsáveis levem a caderneta de vacinação dos filhos e cartão SUS, para verificar a situação vacinal e, assim, colocar em dia as doses que estão faltando.

Postos de vacinação

Praça José Veríssimo: Rua Siqueira Campos – Centro da cidade;

Barracão do bairro Bela Vista: Tv. Mário Torres, s/n – Bela Vista;

Centro Municipal de Educação Infantil Perpétuo Socorro: Rua D, s/n – Perpétuo Socorro;

Escola Municipal Irmã Firmina: Av. Prefeito Nelson Souza, s/n – Perpétuo Socorro;

Cliper de Santa Terezinha: Rua Antônio Brito de Souza, s/n – Santa Terezinha;

Praça dos Pescadores: Rua Antônio Fernandes – Cidade Nova;

Barracão Santo Antônio: Rua José de Alencar, s/n – São Francisco;

UBS Helena Ferreira Ribeiro: Rua Frei Edmundo, s/n – São Francisco.

FONTE: Comunicação/PMO