Câmara de Óbidos aprova PL que denomina “Praça Sesquicentenário Haroldo Tavares”

O Poder Legislativo Municipal aprovou por unanimidade nesta segunda-feira 17, o Projeto de Lei Nº 002/2022, o qual denomina a Praça Sesquicentenário como: "Praça Sesquicentenário Haroldo Tavares". O espaço público está delimitado no trecho que compreende as ruas Justo Chermont, Almirante Barroso e Avenida Dom Floriano, no Bairro do Centro, em Óbidos.

Nascido em Óbidos em 1936, Haroldo Tavares iniciou a trajetória política como vereador do município, sendo eleito prefeito pela primeira vez em 1967. Ele ocupou o cargo em outras duas ocasiões.

Em 1971, foi eleito Deputado Estadual e exerceu 4 mandatos. Em 1995, ocupou a presidência do Poder Legislativo. A sua trajetória na ALEPA foi marcada pela criação do Tribunal de Contas do Pará e a Resolução que instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa.

O ex-prefeito Haroldo Heráclito Tavares da Silva, 84 anos, faleceu no dia 11 de julho, em Belém do Pará.

A proposta aprovada é de autoria do vereador Chico Barbado e agora segue para ser sancionada pelo Prefeito Municipal de Óbidos, Jaime Silva.

