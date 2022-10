Em Óbidos, a Secretaria de Saúde realiza ação de Hiperdia

O Programa Hiperdia tem por objetivo cadastrar e acompanhar todos os pacientes hipertensos e diabéticos a fim de que através do cuidado especial consigamos fazer um controle das doenças e garantir uma melhor qualidade de vida aos pacientes.

Nesse sentido, a Secretária de Saúde do município de Óbidos, através da Unidade Básica de Saúde Zuraia Conti Galate, realizou na Praça de Sant’Ana, na manhã de sexta-feira (21), a ação do programa Hiperdi e contou com os seguintes atendimentos:

- Aferição de pressão arterial

- Teste de glicemia

- Atividades com a fisioterapeuta

- Orientações nutricionais com a nutricionista.

A ação envolveu profissionais da Saúde que orientaram os participantes nos vários aspectos para levar uma vida saudável, praticando atividades físicas, para melhor qualidade de vida aos pacientes.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade