CMO aprova requerimento que solicita compra de imóvel em Santarém para abrigar usuários de TFD

O Poder Legislativo aprovou durante sessão ordinária realizada nesta segunda-feira 24, o requerimento N° 431/2022, de autoria do vereador Rubinho Souza - PL, que solicita a compra de um imóvel em Santarém, para ser utilizada como casa de apoio aos obidenses em tratamento de saúde, bem como, realizar a aquisição de um veículo para transportar os pacientes.

A Prefeitura Municipal de Óbidos, alugou uma casa no município santareno para amenizar a situação dos munícipes que precisam de um local para residir enquanto estão em Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com isso, ameniza os transtornos, contudo, há maiores gastos de recursos públicos, que podem ser valores considerados altos para pagar a locação mensal.

Conforme o documento, o parlamentar descreve que que as pessoas tem dificuldade para se locomover em Santarém, por conta de problemas de saúde, precisam pagar táxi ou carro de aplicativos, arcando com as despesas. Muitos dos usuários do serviço de saúde são considerados de baixa renda e o pouco recurso que disponibilizam, priorizam também a alimentação e estadia.

O requerimento será encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal.

FONTE: Comunicação/CMO