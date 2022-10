Projeto transforma cenário urbano do município de Juruti

Jovens e adultos de Juruti Velho são capacitados pelo projeto Cores do Pará.

O município paraense de Juruti, no Baixo Amazonas, recebe o projeto “Cores de Pará”, que busca despertar e desenvolver habilidades artísticas de crianças, jovens e adultos por meio das artes visuais (grafite e arte urbana). O Projeto já foi realizado em diversos municípios do estado, onde transformou as vidas dos participantes e coloriu muros e outros espaços urbanos com lindas obras de arte.

O “Cores do Pará” é executado durante duas semanas em cada município por onde passa, com a primeira semana dedicada à teoria, ao desenho à mão livre e a pintura em telas, e a segunda com foco na prática do grafite em muros, paredes e outros espaços urbanos.

Toda a transformação urbana é executada pelas pessoas capacitadas no projeto, que, também, são orientadas com temas transversais como ética, cidadania, direitos humanos e meio ambiente.

“A arte e a pintura são responsáveis pela estimulação da comunicação, criatividade, sensibilidade; e do aumento da capacidade de concentração e de expressão das pessoas. E os participantes estão tendo a oportunidade de vivenciar tudo isso, o que contribui para o desenvolvimento humano dos mesmos”, explicou And Santtos, artista plástico e arte educador que conduz as oficinas do projeto.

A iniciativa, patrocinada pela Equatorial Pará, através da Lei Semear, já passou por municípios como Magalhães Barata, Melgaço, Castanhal, Igarapé Miri, Inhangapi, Marituba, Ananindeua e vários outros. A empresa reforça que ações como essa fazem a diferença na sociedade.

“É um projeto que tem um papel fundamental de trazer transformações para a vida das pessoas por meio da arte. Por isso, fizemos questão de apoiar. Acreditamos que, ao criarmos oportunidades para essas experiências e acolhendo a diversidade de forma ampla e assertiva, contribuímos para uma sociedade melhor”, avalia Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da empresa.

