MRN recebe recomendação de certificações sobre segurança no trabalho e gestão ambiental

A auditoria realizada pelo Bureau Véritas Certification e acompanhada pelo INMETRO, confirmou a aptidão do sistema integrado de gestão da empresa para manter as certificações nas normas ISO 14001 e ISO 45001

A Mineração Rio do Norte (MRN) recebeu recomendação para manter a certificação do seu Sistema Integrado de Gestão, baseado nas normas ISO 45001 (Segurança e Saúde Ocupacional) e ISO 14001 (Gestão Ambiental), para os processos, desde a extração até o embarque de bauxita no navio. As duas normas são essenciais para a empresa garantir a otimização dos seus processos.

Em termos mais didáticos, a ISO 45001 aborda o controle dos perigos e riscos das atividades desenvolvidas, o atendimento aos requisitos legais aplicáveis de SSO (Saúde e Segurança Ocupacional) e ações de prevenção, por meio de iniciativas corretas de gestão e a prevenção de incidentes na companhia. Já a ISO 14001 atua com premissas para garantir o desenvolvimento do monitoramento e controle ambiental, com foco na prevenção da poluição, preservação do meio ambiente e diminuição dos impactos ambientais.

A auditoria que confirmou a aptidão da empresa para receber as certificações foi realizada pelo órgão certificador Bureau Véritas Certification (BVC) e foi acompanhada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), órgão acreditador que verificou a conduta e postura dos auditores em relação aos critérios da norma ISO 14001.

Entre os pontos destacados pelo órgão certificador BVC, sobre a evolução da empresa no ciclo de auditorias realizadas nos últimos anos, estão a capacitação dos auditores internos nas normas e a capacidade dos gestores auditados em atender aos requisitos especificados de forma ágil e profissional.

Segundo Wvagno Ferreira, gerente geral de Gestão, Desempenho e Risco da MRN, a certificação confirma que a empresa está comprometida com uma gestão focada na segurança e gestão ambiental responsável. “Esta manutenção da certificação, evidencia que estamos no caminho certo na busca da melhoria contínua do Sistema Integrado de Gestão e no atendimento de requisitos legais relacionados à gestão de segurança no trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente”, afirma.

O escopo da auditoria de manutenção envolveu os processos de planejamento, mineração, transporte, beneficiamento, embarque fluvial de bauxita, geração de energia e as instalações do distrito de Porto Trombetas, no município de Oriximiná, onde a MRN mantém suas operações de produção de bauxita.

De acordo com Ferreira, essas conquistas acabam influenciando positivamente o trabalho das equipes da MRN. “Este ciclo costuma nos impulsionar sempre para executarmos ações que visam melhoria de desempenho, adequação e eficácia, tendo a área de gestão estratégica e riscos como um mediador entre as demais áreas da empresa, promovendo a disseminação de conhecimento metodológico e entendimento adequado dos requisitos aplicáveis das normas em questão”, comenta animado.

FONTE: Comunicicação/MRN