LULA é o novo presidente do Brasil

Neste domingo, dia 30 de outubro de 2022, o Brasil mais uma vez viveu um momento democrático, quando os brasileiros voltaram às urnas para eleger o presidente do Brasil e governadores em alguns estados. Sendo que Lula foi eleito pela 3º vez Presidente do Brasil. No Pará, o governador Helder Barbalho foi reeleito no primeiro turno.

Luis Inácio LULA (PT) foi eleito presidente do Brasil, o qual derrotou Jair Bolsonaro (PL) com quem disputou o segundo turno das eleições. O resultado foi conhecido por volta das 20h30, quando foi anunciado o resultado da vitória de LULA.

Às 21h56, com 99,99% das urnas apuradas, o sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontava o petista com 50,90% (60.341.333 votos). O principal adversário do petista, o presidente Jair Bolsonaro (PL), 67 anos, tinha 49,10% (58.203.620 votos).

O pernambucano, ex-sindicalista e fundador do Partido dos Trabalhadores Luiz Inácio Lula da Silva, 77 anos, foi eleito o 39º presidente da República Federativa do Brasil. Ele é o 1º na história a ser escolhido para o cargo 3 vezes pelo voto direto. O petista já havia sido eleito presidente duas vezes, em 2002 e 2006, sempre no 2º turno.

Confira como foi a votação para presidente no Pará e em Óbidos.

Clique aqui para ler o Discurso de LULA na íntegra



