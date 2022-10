Vila Cipoal, em Óbidos, recebe ações de estratégia em saúde da Semsa

Moradores das comunidades da região foram atendidos por médicos e receberam medicamentos.

As ações de estratégia de saúde nas comunidades, promovidas pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tem sido intensificadas com o intuito de levar atendimento em saúde para famílias que residem nas áreas mais distantes da sede do município.

Na manhã desta segunda-feira, (31), os serviços da Semsa chegaram à Vila Cipoal, e beneficiou moradores de outras localidades como Cipoal de Cima, Nova Jerusalém e Canta Galo.

Durante a ação realizada na Escola Municipal Tenente Pedro Muniz, foram realizados testes rápidos para IST's e Hepatite Virais, vacinação para o público em geral, atendimento odontológico, consulta de enfermagem, triagem, além de acompanhamento do Auxílio Brasil e emissão do Cartão Nacional do SUS.

Izanilda Ribeiro, uma das enfermeiras que participou da ação ressaltou a importância de levar esses atendimentos aos comunitários.

“Esse é o momento de atender os comunitários que residem nas áreas mais distantes da zona urbana do município e consequentemente, têm mais dificuldade de acesso a esses serviços. Estar aqui representa mais saúde para essas famílias", disse a profissional da saúde.

Participaram da ação mais de 20 profissionais dentre médicos, odontólogos, auxiliares de saúde bucal, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares administrativos.

Foram realizadas 40 consultas médicas, 50 atendimentos odontológicos, 100 exames de glicemia capilar, 50 exames citopatológicos, além de atendimento da livre demanda. Houve ainda a dispensação de medicamentos conforme prescrição médica e odontológica.

“É muito bom ter esses serviços aqui na nossa comunidade, a gente só tem a agradecer ao prefeito que tem olhado para nós com carinho”, afirmou o comunitário Raimundo Rodrigues.

FONTE:Comunicação/PMO