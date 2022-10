Cemitérios de Óbidos recebem serviços de limpeza e manutenção

O Cemitério São João Batista, único da cidade de Óbidos, assim como existem outros cemitérios nas comunidades do município, onde os obidenses enterram seus parentes e que anualmente recebe milhares de visitantes, para rezarem por seus entes queridos.

Com a proximidade das celebrações de finados, neste dia 2 de novembro, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi), tem intensificado as ações de manutenção dos cemitérios públicos do município, com o objetivo de dar maior comodidade aos visitantes, que por lá passam diariamente.

As fotos seguintes são do Cemitério São João Batista, que está recebendo os serviços necessários pra receber os visitantes.

