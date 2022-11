Adepará promove V Fórum Estadual de Vigilância para Febre Aftosa

Programação debaterá temas importantes para a pecuária paraense como o panorama atual da doença no país.

A equipe gestora do Plano Estratégico Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, formada por diversas instituições do setor público e privado, promove no próximo dia 07 de novembro, de 8h às 17h, no auditório do Palácio da Agricultura, em Belém, o "V Fórum Estadual de Vigilância para a Febre Aftosa".

O evento é realizado em parceria pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca (Sedap), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater), Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (FEAPA) e Associação de Criadores do Pará (Acripará) e é voltado a produtores rurais, médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária, profissionais autônomos ligados ao setor pecuário, revendas agropecuárias, lideranças e empresários ligados à cadeia produtiva da pecuária.

A programação debaterá temas importantes para a pecuária paraense como o panorama atual da doença no país e a expectativa para a retirada da vacina da febre aftosa, que está prevista no plano estratégico do governo federal como parte do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA). A vacinação do rebanho, hoje obrigatória, deverá ser substituída por medidas de vigilância sanitária.

O Pará possui o terceiro maior rebanho do Brasil com mais de 25 milhões de cabeças e é destaque na exportação de gado vivo em pé para outros países, além disso é um estado livre de febre aftosa com vacinação. A retirada da vacina, de acordo com o serviço de vigilância sanitária oficial, garantirá a abertura de novos mercados para a produção de produtos de origem animal bem como maior competitividade para a pecuária paraense.

O Fórum será transmitido ao vivo pelo Youtube e contará com palestras de representantes do MAPA, da Adepará e da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (IDARON), também haverá uma mesa redonda com mediação da Associação Exportadora de gado vivo e apresentação do plano estadual de comunicação do programa de vigilância para febre aftosa.

As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/njSmmHe8wh2wAZdb8

Assista pelo YouTube por meio do link: https://youtu.be/-mga8hwRsb4

Confira a programação "V Fórum Estadual de Vigilância para Febre Aftosa":

Abertura

8h - Pronunciamentos:

Carlos Xavier - Presidente da Federação de Agricultura (FAEPA)

Jamir Macedo - Diretor Geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ)

Jesus Sena - Superintendente da Secretaria Federal de Agricultura (SFA/PA/MAPA)

Palestras

9h - Palestra: "Panorama atual das ações de implantação do plano estratégico 2017-2026 no estado do Pará"- Joylson Canto, Fiscal Estadual Agropecuário (Médico Veterinário) e Gerente do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa (GPEEFA/ADEPARÁ)

9h40 - Apresentação do Plano Estadual de Comunicação do Programa de Vigilância para Febre Aftosa. - Representante da Empresa BM 360

10h10 - Palestra: "Zona Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação: Desafios e Perspectivas" - Dr. Márcio Petró da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON/RO

10h50 Intervalo

11h - Palestra: "Situação da Febre Aftosa e os avanços do Plano Estratégico PNEFA no Brasil"

Dr. Geraldo Marcos MAPA/DF

11:50 - Mesa Redonda

Mediador: Gastão Carvalho, Dr. Geraldo Marcos, Dr. Márcio Petró, Joylson Canto

12h30 Intervalo - Almoço

13h30 Reunião com Bloco II, III e IV- Analisar o andamento das ações dos Blocos. Participação:

Dr. Geraldo Marcos/MAPA e representantes dos estados PA, AP, AM e RR, MA, MT, TO

Serviço:

"V Fórum Estadual de Vigilância para Febre Aftosa"

Dia: 07 de novembro de 2022

Hora: 8h às 17h

Local: Auditório do Palácio da Agricultura

Trav Dr Moraes, Nº 21 - Edifício Palácio da Agricultura, 8º andar - Belém/PA

Inscrições: https://forms.gle/njSmmHe8wh2wAZdb8

Texto: Rosa Cardoso/Ascom Adepará