Em Óbidos, inicia campanha de combate à Dengue, Chikungunya e Zika

A Prefeitura de Óbidos, por meio do setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou na terça-feira (1º) a campanha de Combate à Dengue, Chikungunya e Zika.

Este ano, tem como tema “Dengue, Chikungunya, Zika, não podemos relaxar. A responsabilidade de combater é de todos”, e o lema “Combater o mosquito é com você, comigo, com todos”.

O principal objetivo da campanha é provocar o enfrentamento maciço da sociedade obidense, aos mosquitos Aedes Aegypti e Aedes Albopictus.

Para a campanha, que segue até o dia 9 de dezembro, estão programadas visitas domiciliares em todos os bairros da cidade, educação em saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's), conforme solicitado com parceria dos agentes de saúde, ações nos bairros Santa Terezinha e Cidade Nova, além de uma caminhada de encerramento.

As ações têm o intuito de chamar a atenção da população para as doenças, e assim, acender o alerta quanto à importância da prevenção, que pode ser simples e objetiva, já que se a população fizer sua parte e o órgão de saúde a dela, os casos de Dengue, Chikungunya e Zika podem ser erradicados no município.

FONTE: Comunicação/PMO