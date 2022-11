Em Óbidos, Técnicos da Caixa Econômica Federal vistoriam obra do estádio Ary Ferreira

Obra já está 40% concluída; estádio deve ficar pronto em janeiro de 2023.

Na manhã desta sexta-feira (4) técnicos da Caixa Econômica Federal realizaram uma vistoria nas obras de reforma e ampliação do Estádio Municipal Ary Ferreira, em Óbidos.

A vistoria faz parte da programação da CEF, e é fundamental para continuidade do serviço visto que o laudo elaborado após a visita técnica certifica e dá mais segurança ao financiamento.

“Nós tivemos uma surpresa bastante satisfatória ao ver a obra em tão pouco tempo de iniciada já atingindo esse patamar de 40% de evolução. Se continuarmos assim, em janeiro já teremos o serviço concluído”, ressaltou o arquiteto da Caixa, Eraldo Rego.

A obra, que iniciou em julho de 2022, é executada pela empresa, ESR Engenharia Eireli, contratada pela Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças (Sempof), através de processo licitatório, pelo valor de R$ 804.268,70 mil.

“Estamos entusiasmados com o andamento da obra, que vai contemplar não somente a cobertura e pintura do estádio, mas também a recuperação de toda estrutura. Queremos, com isso, que a população, ao retornar para assistir os jogos, se sinta segura e feliz pelos serviços que vamos entregar”, informou a engenheira da Sempof, Thayná Guerreiro.

Com mais de 40%, da obra já concluída, a plano da Caixa Econômica prevê ainda uma próxima vistoria, quando o serviço alcançar 80% de conclusão.

Além da cobertura, o investimento que conta com recursos do Governo Federal, e contrapartida da Prefeitura de Óbidos, prevê a troca dos alambrados, reforma dos vestiários e banheiros, iluminação do campo, recuperação do muro, dentre outras melhorias.

FONTE: Comunicação/PMO