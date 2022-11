Nathalia Rodrigues é a nova presidente do Bloco Xupa Osso

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 03, em Óbidos, a posse da nova diretoria do Bloco Carnavalesco Xupa Osso, sendo que a presidente é a odontóloga Nathalia Rodrigues, que terá como vice – presidente, Felipe Cardoso.

O Evento de posse da nova diretoria aconteceu na Sede da Associação Cultural Obidense - ACOB, com a presença da antiga diretoria, que tinha como Presidente Jorge Ary Ferreira, que deu posse a Nathália Rodrigues e sua equipe, que comandará o Bloco pelos próximos dois anos.

Segundo a presidente, Nathália Rodrigues, o convite aconteceu por parte da diretoria anterior, como forma de renovar a direção do bloco e que aceitou esse desafio: “É um privilégio enorme estar participando e honroso pra mim. Me remete muito a imagem de meu pai, pois ele era um grande fã do carnaval obidense. Então, o convite foi aceito e nós estamos aí para dar continuidade ao ótimo trabalho que foi desenvolvido pelas outras diretorias que passaram pela diretoria”, comentou Nathália.

Natália comentou sobre o Bloco: “Nosso objetivo é manter a originalidade do bloco, os itens que sempre estiveram presentes nos desfiles permanecerão, e vamos buscar enriquecer o que for possível”.

Nathália também informou, que essa nova diretoria está assumindo no ano em que o Bloco está completando 25 anos de existência, nesse sentido, essa data será levada em consideração para o carnaval de 2023, fazendo homenagens e contando a história desses 25 anos do Bloco Xupa Osso, que já levou tanta alegria para seus brincantes.

Nathália informou, que um de seus projetos é realizar eventos nos municípios vizinhos, pra dar publicidade ao Carnapauxis e também ao Bloco. “Nós temos o objetivo de estar lançando parcerias com os municípios vizinhos como Oriximiná, Curuá, e quem sabe até Manaus, Belém, se conseguirmos fechar parcerias. Eu peço apoio, estamos buscando parcerias e já estamos em contatos com algumas pessoas”.

Finalizando, Nathália comentou: “É um desafio pra mim, porque nunca me envolvi diretamente com a organização do Bloco, pois eu sempre fui brincante. Eu estou bastante confiante, pois quando a gente se dedica a uma coisa que gostamos, adquirimos conhecimento e experiência e Deus ilumina nossa sabedoria pra que a gente faça um bom trabalho”.

A nova diretoria ficou assim constituída:

Presidente: Nathália Rodrigues;

Vice – Presidente: Felipe Cardoso;

Secretário: Junior Ferreira;

Tesoureiro: Wilker de Souza.

Conselho Fiscal: Naldo Guimarães, Eduardo Almeida e Rafael Brandão.

