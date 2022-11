Em Óbidos, estão abertas as inscrições para a Escola de Música Manoel Rodrigues

A Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio das Secretarias: Municipal de Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, estará realizando as inscrições para a Escola de Música Manoel Rodrigues, no período de 07 a 11 de novembro de 2022.

Poderão se inscrever alunos de 8 a 17 anos serão ofertadas aulas de: Flauta Doce Musicalização e Teoria Musical; Violão: Bateria e Percussão.

As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Rua Idelfonso Guimarães, s/n°-Centro, no horário de 08 as 13 horas.

No ato da inscrição serão exigidos os documentos: Certidão de Nascimento, CPF Residência; RG (opcional) NIS (opcional); fotos 3x4, (opcional); será exigida a documentação dos responsáveis (RGe CPF).

Fonte: Secretaria de Cultura