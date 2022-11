Câmara de Óbidos aprova o Projeto de Lei que institui o Dia Municipal do Esporte

O Projeto de Lei Nº 05/2022, que dispõe sobre a criação do DIA MUNICIPAL DO ESPORTE, foi aprovado nesta segunda-feira 07, durante sessão ordinária realizada no plenário Dr. Emmanuel Simões Rodrigues da Câmara Municipal de Óbidos.

A proposta que é do Presidente do Poder Legislativo, Jalico Aquino - PL, quer que a data seja comemorada anualmente em 6 de abril, e faça parte do calendário oficial de eventos de Óbidos/PA, no oeste do Pará.

De acordo com o projeto, o objetivo conscientizar a população, sobre a importância do esporte e a prática desportiva, notadamente entre os jovens do município.

A medida também busca conscientizar sobre hábitos saudáveis e servirá ainda para incentivar, promover, fomentar atividades esportivas por parte da administração pública e de entidades sociais.

O Projeto de Lei segue para sanção do Prefeito de Óbidos.

FONTE: Comunicão/Cmo